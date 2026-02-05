Η (ΟΙ) ΜΟΥΣΙΚΗ(ΟΙ) ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ έρχονται

Όταν η ιστορία της Σητείας περπατά ξανά στους δρόμους

Υπάρχουν νύχτες που η πόλη δεν κοιμάται, γιατί θυμάται. To Σάββατο 21 του Φλεβάρη πριν τις μεγάλες Απόκριες, η Σητεία γυρίζει πίσω στον χρόνο. Στην Ενετοκρατία. Στον Μεσαίωνα. Στις εποχές των θρύλων, των φόβων και των θαυμάτων. Άρχοντες και δουλοπάροικοι. Πραματευτές και τεχνίτες. Ναυτικοί, πειρατές και ταξιδευτές. Μάγισσες, νεράιδες, λαϊκές δοξασίες και ιστορίες που ψιθυρίζονταν τα βράδια.

Όλοι αυτοί… ζωντανεύουν ξανά.

* Με πυρσούς αναμμένους * Με τύμπανα και κρουστά να χτυπούν ρυθμό *Με βήματα που αντηχούν στα τείχη Ξεκινά η μεγάλη λαμπαδιοφορία από την Καζάρμα. Μια πομπή μνήμης, δύναμης και συμβολισμού, όπου η πόλη γίνεται σκηνή και η ιστορία γίνεται βίωμα. Στο λιμάνι, η φωτιά κορυφώνεται. Τα καζάνια ανάβουν

Η γαλέρα του τρομερού πειρατή Μπαρμπαρόσα καίγεται. Η θάλασσα φωτίζεται. Το παρελθόν κλείνει τον κύκλο του μέσα στις φλόγες. Και εσύ; Θα μείνεις θεατής;

Φτιάξε ομάδα.

Διάλεξε εποχή.

Γίνε ρόλος, τάξη, θρύλος ή πρόσωπο μιας άλλης εποχής.

Δεν χρειάζεται τελειότητα — χρειάζεται ψυχή και φαντασία.

Ντύσου ιστορία και μπες στην πομπή. Γιατί η Μουσική της Φωτιάς δεν είναι παράσταση. Είναι συμμετοχή.

Και όταν το ταξίδι στο παρελθόν ολοκληρωθεί… η ομάδα σου συνεχίζει ενωμένη στη Νυχτερινή Καρναβαλική Παρέλαση, διεκδικώντας μαζί με όλους το μεγάλο έπαθλο:

ΒΡΑΒΕΙΟ 500€

Έλα να περπατήσεις μέσα στη μνήμη της πόλης. Έλα να γίνεις κομμάτι της ιστορίας της. Οι φωτιές άναψαν… και σε περιμένουν!

Βέρα Περράκη