Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.1652/25/2738814/16-12-2025 εγκύκλιο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, θα αυξηθεί, με την επικείμενη έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, κατά ένα έτος το όριο ηλικίας, μέχρι του οποίου οι ιδιώτες/ιδες (πολίτες) υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συνεπώς, στον επικείμενο διαγωνισμό για το έτος 2026 δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής θα έχουν οι υποψήφιοι/ες που γεννήθηκαν από 01-01-2000 και μεταγενέστερα.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον επικείμενο διαγωνισμό αφενός να εκδηλώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις (υποβολή Αίτησης Δήλωσης), σύμφωνα με τις εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφετέρου να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, που πρόκειται να προκηρυχθεί με την έναρξη του νέου έτους.