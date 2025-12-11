Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, της Αττικής Οδού:

Τι αλλάζει για τα επιβατικά αυτοκίνητα: Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εντάσσονται στην κατηγορία 2, θα επιβαρύνονται πλέον με 2,55 ευρώ ανά διέλευση στην Αττική Οδό, έναντι 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η αύξηση ανέρχεται στα 0,05 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση 0,05 ευρώ προβλέπεται και για τα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5), με το κόστος να διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ από 6,25 ευρώ.

Την μεγαλύτερη αύξηση στα διόδια καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών με ύψος πάνω από 2,70 μέτρα και τέσσερις ή περισσότερους άξονες (κατηγορία 6). Ειδικότερα, το αντίτιμο ανεβαίνει κατά 0,10 ευρώ, φτάνοντας τα 10,10 ευρώ από τα 10 ευρώ που ισχύουν σήμερα.

Οι μοτοσυκλετιστές παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις αυξήσεις. Η τιμή διέλευσης στην Αττική Οδό για τα δίκυκλα διατηρείται στο 1,25 ευρώ και το 2026.

Αναλυτικά οι νέες τιμές στα διόδια στην Αττική Οδό από το 2026 έχουν ως εξής: