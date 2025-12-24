Θύμα ομαδικού βιασμού από νεαρά άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε μία 13χρονη στη Θεσσαλονίκη, με τους φερόμενους ως δράστες να καταγράφουν τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ μέρος του υλικού αυτού φαίνεται να διακινήθηκε στο διαδίκτυο.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι προσώπων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Προστασία Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσε καταγγελία της ανήλικης, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του φετινού έτους, τέσσερις εκ των εμπλεκόμενων, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε η καταγγέλλουσα με τον 15χρονο – ο οποίος την προέτρεπε σχετικά – την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, αλλά και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, χωρίς τη θέλησή της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα καταγγελλόμενα πρόσωπα βιντεοσκόπησαν τις παραπάνω ενέργειες, ενώ απόσπασμα από το συγκεκριμένο υλικό προέκυψε ότι διαμοιράστηκε, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο δεύτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν – επίσης – σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την καταγγελία κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.