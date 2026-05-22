“ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία- Μαρία Καρυστιανού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ”

Αυτό είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης, κι έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.

“Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί”, είπε η κ. Καρυστιανού και παρουσίασε τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:

-Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς.

-Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων.

-Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

-Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους.

-Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.

-Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού.

-Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών.

-Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων.

-Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών.

-Προστασία πρώτης κατοικίας.

-Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων.

-Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

-Ανεξαρτησία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

-Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού αποδήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων. Ανάμεσα τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας Χαρίτα Μάντολες.

Έξω από την αίθουσα είχε τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη που μετέδιδε την εκδήλωση ενώ υπήρχαν και τραπεζάκια όπου πολίτες που προσέρχονταν υπέγραφαν σε κατάλογο για τη δημιουργία του νέου κόμματος.

Τον συντονισμό και την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου.