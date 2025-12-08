Έναρξη κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη

Έναρξη κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη

08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025

08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, 2025
Έναρξη κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη

by anatolh kim
08/12/2025
in Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Στις 11.30 το πρωί σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματίσει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη έχει προγραμματιστεί να γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Μάλιστα, όπως ανέφερε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”».

Στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν αργότερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο προκειμένου να φτάσουν με κομβόϊ στο Ηράκλειο, ενώ θα συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου. Επίσης, στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι και από το ανατολικό Ρέθυμνο.
www.real.gr

