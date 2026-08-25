ΕΣΑ: Το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει χειρότερο τζίρο από πέρυσι, το 98% ζητά αλλαγή του πλαισίου προσφορών και εκπτώσεων

ΕΣΑ: Το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει χειρότερο τζίρο από πέρυσι, το 98% ζητά αλλαγή του πλαισίου προσφορών και εκπτώσεων

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ΕΣΑ: Το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει χειρότερο τζίρο από πέρυσι, το 98% ζητά αλλαγή του πλαισίου προσφορών και εκπτώσεων

by anatolh kim
25/08/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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«Οι θερινές εκπτώσεις έχουν χάσει τον ρόλο τους» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σχολιάζοντας τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε σε 409 μικρομεσαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις της πρωτεύουσας και ζητάει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Ο σύλλογος επισημαίνει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, είναι απογοητευτική την εικόνα της αγοράς κατά τη φετινή θερινή περίοδο και τις εκπτώσεις, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο τζίρος του είναι χειρότερος από πέρυσι, ενώ το 98% ζητά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Παράλληλα, το 93,4% θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων.

Το 98% εκτιμά ότι η επαναφορά αυστηρότερων κανόνων στις προσφορές, μέσω τροποποίησης του νόμου 4965/2022, θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων.

 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, δήλωσε:

«Οι εκπτώσεις ήταν και πρέπει να παραμείνουν το τελευταίο εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, όμως, ο θεσμός έχει ουσιαστικά υπονομευθεί από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, καθώς οι προσφορές μπορούν να πραγματοποιούνται διαρκώς και άναρχα.

Ο καταναλωτής έχει πιεστεί από την ακρίβεια και τη στεγαστική επιβάρυνση με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει τις προτεραιότητες και τις καταναλωτικές του συνήθειες. Την ίδια στιγμή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και έναν ολοένα εντονότερο αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες αλυσίδες και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ζητάμε διάλογο, σταθερούς κανόνες και μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος αλλά μπορούν να δώσουν ανάσες στην αγορά.

Αν δεν υπάρξει άμεσα ουσιαστική παρέμβαση, φοβάμαι ότι μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, ένα πολύ μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις περιφερειακές αγορές, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει και θα βάλει λουκέτο.

Θέλουμε την Πολιτεία σύμμαχο και όχι αμέτοχη. Οι αποφάσεις για την αγορά πρέπει να λαμβάνονται με την αγορά και όχι ερήμην της».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΑ, https://www.esathena.gr/
www.real.gr

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