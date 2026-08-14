Στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Δημοτικό τραγούδι: η αναπνοή της φυλής μας», στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου. Το κοινό παρακολούθησε μια μουσική διαδρομή από την Κρήτη, τα νησιά, τη Μακεδονία και τη Μικρά Ασία, με τη συμμετοχή καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών.

Η πρόεδρος του Μουσείου Μαρία Κωστάκη αναφέρθηκε στην αξία του δημοτικού τραγουδιού και στη συμβολή του στη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης και της συλλογικής μνήμης, ενώ παρουσιάστηκε και η ιστορική πορεία της καταγραφής και διάσωσής του.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τραγούδια όπως ο «Ερωτόκριτος», ο «Βαρύς Πισκοπιανός», «Ρίξτα τα μαλλιά σου» και κοντυλιές της Ανατολικής Κρήτης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πολιτιστική και Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμβέλλου και την Περιφέρεια Κρήτης, με δωρεάν είσοδο.

ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ