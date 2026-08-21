Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος, για πέντε (5) κυνηγετικές περιόδους και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2031-2032 σε έκταση 7000 στρεμμάτων περίπου η οποία κάηκε στην πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου και βρίσκεται στην περιφέρεια της Τοπικής κοινότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου, για λόγους προστασίας του θηράματος, μέχρι την αποκατάσταση της βιολογικής ισορροπίας του οικοσυστήματος, που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, φωλεοποίησης και αναπαραγωγής.

Η έκταση στην οποία ισχύει η απαγόρευση, αρχίζει από την παραλία «Λιβάρι», ανεβαίνει το ρέμα «Λιβαδάκι» και συναντάει το λιόφυτο ιδιοκτησίας Σταυρακάκη Εμμανουήλ επί της επαρχιακής οδού Αγίας Τριάδας – Γούδουρα. Κατά μήκος του δρόμου και σε περίπου ένα χιλιόμετρο, στρίβει εκτός του δρόμου σε ανώνυμο ρέμα με κατεύθυνση Βορειοδυτικά, στην τοποθεσία «Φλεγάκι» συναντώντας το λιόφυτο ιδιοκτησίας Μαριάτζελας Φραγκιαδάκη, φτάνει στη θέση «Πυργιόλακας» και περνάει από την έκταση κληρονόμων Μαρίας Μπατσολάκη. Έπειτα ακολουθεί το ανώνυμο ρέμα της περιοχής «Σαργού Κεφάλας» και κατευθύνεται Δυτικά ώσπου να σμίξει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγία Τριάδα –Γούδουρα – Πλατάνιου, ακολουθεί την πορεία του δρόμου και πλησίον της γεώτρησης «Αμμουδοσέλι». Συνεχίζοντας την πορεία κατά μήκος του ιδίου δρόμου και με κατεύθυνση προς τον Αθερινόλακκο συναντάει το λιόφυτο ιδιοκτησίας Χατζηνικολάκη Γεωργίου, ακολουθεί αγροτικό δρόμο και φτάνει στο λιόφυτο Τσετσελάκη Εμμανουήλ. Ευθεία από το σημείο εκείνο περνάει παράλληλα από το μετόχι Ζαφειράκη, Νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου και εν μέσω καλλιέργειας, φτάνει σε ανώνυμο ρέμα και καταλήγει στη θέση «Λαγκάδια» και στο λιόφυτο ιδιοκτησίας Κουκουράκη Μαρίας και Κοντογιαννάκη Εμμανουήλ. Συνεχίζοντας κατά μήκος της ακτογραμμής και περιλαμβάνοντας όλο το παραλιακό μέτωπο, μαζί με το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η, καταλήγει στην παραλία Λιβάρι το σημείο από όπου ξεκίνησε, ολοκληρώνοντας και κλείνοντας την οριοθέτηση της έκτασης.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σητείας παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων.

Ο προϊστάμενος

Εμμ. Κουδουμάς, Δασολόγος.