Μια ξεχωριστή, μυσταγωγική βραδιά κρητικής μουσικής χάρισαν το βράδυ της Δευτέρας ο Βασίλης Σταυρακάκης, ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), ο Στέλιος Πετράκης και ο Γιάννης Παπατζανής στο κοινό που γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη τον Λόφο του Προφήτη Ηλία στις Βρύσες.

Η σπουδαία μουσική συνάντηση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Βρυσών, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Περιφέρειας Κρήτης, έφερε στην ίδια σκηνή τέσσερις από τους σημαντικότερους εκφραστές της αυθεντικής κρητικής παράδοσης και της σύγχρονης κρητικής μουσικής δημιουργίας.

Ο Βασίλης Σταυρακάκης, με τη χαρακτηριστική φωνή και το μαντολίνο του, ο Ψαρογιώργης με το δυναμικό παίξιμο του λαούτου και τη μοναδική ερμηνευτική του παρουσία, ο δεξιοτέχνης της λύρας Στέλιος Πετράκης και ο Γιάννης Παπατζανής με τον ιδιαίτερο ήχο και τον ρυθμό των κρουστών του, ένωσαν τις μουσικές τους διαδρομές και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και μνήμες.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ