Τα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης Μαρίνας Αγίου Νικολάου πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος. Παρών ήταν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Βασιλική Κουτσιούκου.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στο σημαντικό έλλειμμα θέσεων ελλιμενισμού που υπάρχει στη χώρα, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, έκανε λόγο για την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη Μαρίνα και τον θαλάσσιο τουρισμό της πόλης. Όπως τόνισε, το έργο αποτελεί επένδυση άνω των 1,9 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει νέες πλωτές προβλήτες, σύγχρονες παροχές για τα σκάφη, φωτισμό LED, φωτοβολταϊκά, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, αναβάθμιση δικτύων, βελτιωμένη προσβασιμότητα για ΑμεΑ και φορητή υποδομή ανοιχτού θεάτρου εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αδειοδότηση της Δημοτικής Μαρίνας ως Τουριστικού Λιμένα, που επιτεύχθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού.

Θα ακολουθήσουν βίντεο από την εκδήλωση και αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ της Τετάρτης.