Ο Νετανιάχου: Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους δύο γιους του, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου», είπε ο Νετανιάχου στο ισραηλινό Κανάλι 14, εξηγώντας πως «η ασφάλεια που τους παρέχεται δεν είναι πολυτέλεια».

Οι Times of Israel σχολιάζουν πως ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Σιν Μπετ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στους δύο γιους του, καθώς και στη σύζυγό του Σάρα, για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ακόμη και σε περίπτωση που ηττηθεί στις προσεχείς εκλογές.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε ποιος από τους γιους του στοχοποιήθηκε – ο Γιαΐρ ή ο Άβνερ – ούτε άλλες πληροφορίες σχετικά με την αναφερθείσα απόπειρα δολοφονίας.

Ο 31χρονος Άβνερ ζει στο Ισραήλ, ενώ ο 35χρονος Γιαΐρ έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

www.real.gr