Με πολλή θλίψη η τοπική κοινωνία αποχαιρέτησε τον Αλέκο Ξενάκη, που έφυγε στα 62 του χρόνια.

Ο κόσμος κατέκλυσε τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, απ’όπου τελέστηκε χθες το πρωί η νεκρώσιμος ακολουθία, εκφράζοντας την αγάπη του προς τον Αλέκο και την συμπαράστασή του προς την οικογένειά του.

Ο συμπολίτης αρτοποιός ήταν πάντα με χαμόγελο, με χιούμορ και καλή διάθεση, ακόμα και στην μεγάλη περιπέτεια της υγείας που αντιμετώπισε με πολύ θάρρος, χωρίς δυστυχώς να μπορέσει να βγει νικητής…

Στην απαρηγόρητη οικογένειά του, στην σύζυγό του, τη μητέρα του, τα παιδιά του και τις οικογένειές τους, στα αδέλφια του, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια.