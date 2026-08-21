Μέσα στην εορταστική περίοδο της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων της Έκθεσης Σχολικής Συλλογής & Δανειστικής Βιβλιοθήκης Τουρλωτής του Πολιτιστικού Συλλόγου Τουρλωτής Σητείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Συλλόγου κ. Δημητρίου Μάλλιου. Πρόκειται για το κτήριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Τουρλωτής, που ανακαινίστησε μετά από ενέργειες των Διοικήσεων του δραστήριου Συλλόγου και ολοκληρώθηκε με την ένταξή του στο τοπικό πρόγραμμα Leader, μετά από απόφαση της «Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Ε.».

Μετά το πέρας του Αγιασμού ο Σεβ. κ. Κύριλλος συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τουρλωτής και τον δραστήριο Πρόεδρο κ. Μάλλιο, και όλους όσοι συνέβαλαν εργαζόμενοι με πνεύμα αγάπης, συνεργασίας και ενότητας, ώστε σήμερα να παραδίδεται ξανά σε χρήση αυτός ο όμορφος χώρος πολιτισμού σε ένα εμβληματικό και ιστορικό κτίριο της Τουρλωτής και ευχήθηκε να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τη φημισμένη Κωμόπολη και ιδιαιτέρως στη νέα γενιά.

Στη συνέχεια χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτριος Μάλλιος, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Ζερβάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Αυτιάς, ο πρ. Βουλευτής και Υπουργός κ. Μανώλης Χατζηνάκης, ενώ για την ιστορία του κτιρίου, την Έκθεση και τη Βιβλιοθήκη μίλησε ο επιμελητής κ. Μιχάλης Παπαδάκης, στον οποίο ο Σύλλογος απένειμε τιμητική πλακέτα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας.

Στην ακολουθία του Αγιασμού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπολού, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Νικόλαος Φραγκίδης, Εφημέριος της Ενορίας Τουρλωτής και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ παρέστη συμπροσευχένος και ο συνταξ. Εφημέριος Μυρσίνης Αιδεσιμ. Πρωτ. Γεώργιος Χριστοδουλάκης.

Παρέστησαν επίσης η Αντιδήμαρχος του Δήμου Σητείας κ. Βέρα Περάκη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Τουρλωτής κ. Ψιμικός, εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων και πολλοί κάτοικοι και φίλοι της Τουρλωτής.

Ακολούθησε πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του κ. Δημήτρη Μπετείνη και το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας.