Αναστατωμένη είναι η σχολική κοινότητα στην Κυψέλη μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο 15ο Γυμνάσιο. «Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ότι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ»

Η 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε μία άλλη συμμαθήτριά της 14 ετών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με αποτέλεσμα το ανήλικο θύμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 16χρονη προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε ένα κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ότι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι στο Παίδων και το άλλο κορίτσι στην Αστυνομία», ανέφερε μαθήτρια του σχολείου μιλώντας στο Mega.

«Είχε γίνει μία παρεξήγηση, ότι η 14χρονη είπε την 16χρονη πρεζού. Δεν την είχαμε δει καθόλου, ήταν η πρώτη της ημέρα. Ήταν κλεισμένη στην τουαλέτα, την έβγαλε η καθαρίστρια με τα χίλια ζόρια. Χτύπησε το κουδούνι, πήγε να πάει στο μάθημα, είδε την 14χρονη και την έβριζε. Δεν την άφηνε να μιλήσει και απλά έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη και τη μαχαίρωσε».

Η 16χρονη είχε παραβατική συμπεριφορά

Σημειώνεται πως η 16χρονη μαθήτρια είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά στο προηγούμενο σχολείο που φοιτούσε. Σύμφωνα με το Mega το καλοκαίρι την είχαν συλλάβει γιατί είχε μαχαιρώσει συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη, τον Σεπτέμβριο είχε εμπλακεί σε επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα ενώ τον Οκτώβριο είχε συλληφθεί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα γιατί στην κατοχή της βρέθηκε μαχαίρι 18 εκατοστών

Οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.

