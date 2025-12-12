Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικοινώνησε το βράδυ της Πέμπτης με την Άμεση Δράση, προκειμένου να αναφέρει όσα έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ».

Υπενθυμίζεται πως η κ. Κωνσταντοπούλου είχε δηλώσει ότι, κατά την αποχώρησή του από την Εξεταστική, ο Ξυλούρης φέρεται να είπε: «Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι».

Δείτε στη συνέχεια το πλήρες βίντεο με την τηλεφωνική κλήση και όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκειά της:

