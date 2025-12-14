Το αγροτικό ζήτημα είναι το βασικό θέμα της συνέντευξης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στην RealNews. Και, όπως, αναλυτικά, αναφέρει, «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και μετριοπάθεια το θέμα. Δεν κουνά το δάχτυλο στους αγρότες και αντιμετωπίζει με ενσυναίσθηση τα προβλήματα που έχουν, αναγνωρίζοντας το δίκιο τους σε πολλές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, βρεθήκαμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση με όσα έγιναν το καλοκαίρι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζει με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «μέχρι πριν λίγο καιρό, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Έγινε αγώνας δρόμου για να συμφωνήσουμε με την Κομισιόν στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν και να ξεκινήσουν οι πληρωμές».

Και, επαναλαμβάνει ότι «ήδη φέτος έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα 2,6 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ. 600 εκατ. ευρώ δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρσι!».

Διαμηνύει, μάλιστα, ότι «λύση στα προβλήματα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από το διάλογο. Και νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα του διαλόγου», υπογραμμίζει υπενθυμίζοντας συγχρόνως τη συνάντηση που είχε ο ίδιος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με τους αγρότες της Κρήτης, αλλά και την πρόσκληση για διάλογο που είχε απευθύνει για αύριο, Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο ερώτημα αν τίθεται ζήτημα να μην πραγματοποιηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δίνει την εξής χαρακτηριστική απάντηση: «Είναι άραγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιο κελεπούρι και φοβούνται κάποιοι μην το χάσουμε; Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση αυτή μετά από όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον συγκεκριμένο φορέα. Εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συζητείται ήδη στην Επιτροπή της Βουλής!».

Πρόκειται, σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη, «για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, που την έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η οποία σε συνδυασμό με το Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις, αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και βάζει τάξη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Η ΑΑΔΕ έχει όλα τα εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Και εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε η μεταρρύθμιση να γίνει πράξη. Στο τέλος της δύσκολης αυτής διαδρομής, κερδισμένοι θα βγουν οι έντιμοι αγρότες που θα δουν να παίρνουν παραπάνω χρήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Για τα αιτήματα, ειδικότερα, των αγροτών, λέει πως δεν μπορεί να προαναγγείλει «τις αποφάσεις της κυβέρνησης που θα προκύψουν μετά τον συνολικό διάλογο που θα γίνει με τους αγρότες». Μπορεί, ωστόσο, να διαβεβαιώσει ότι «έχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όσα το δυνατό περισσότερα προβλήματα, τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία μας που φέτος, πράγματι, πλήττεται περισσότερο».

Ωστόσο, διευκρινίζει, «υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε. Πρώτον, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όριο των δυνατοτήτων που μας δίνει ο προϋπολογισμός. Δεύτερον, δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τη συμφωνία που έγινε με τον Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων».

Στα του Προϋπολογισμού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλώνει ότι «το 2026 η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να προχωρεί με σταθερά βήματα. Οι Έλληνες θα δουν την οικονομία μας, για μια ακόμη χρονιά, να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να συγκλίνει περαιτέρω με τις πιο προηγμένες χώρες και τα εισοδήματα να ενισχύονται».

Επιπλέον, στη σύγκριση μεταξύ 2019 και 2026, αναφέρει: «Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 15,7% από το 2019, οι επενδύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 96% και οι καθαρές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 32%, δηλαδή σημαντικά πάνω από τον πληθωρισμό».

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, εξ άλλου, ο Κ. Χατζηδάκης προαναγγέλλει έξι από αυτές που «είτε θα τρέξουν είτε θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες:

Πρώτον, θα τρέξουν δυο διυπουργικές πρωτοβουλίες για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, που συντονίζω προσωπικά. Η μία αφορά την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση “ιστοριών καθημερινής τρέλας” από το βαθύ κράτος. Η δεύτερη την απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΤΟΣ. Δεύτερον, θα έχουμε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ. Τρίτον, θα προχωρήσουμε στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με νέους Κώδικες και ψηφιακά εργαλεία. Τέταρτον, θα προωθήσουμε νομοσχέδιο για μια πιο ολιστική διαχείριση των υδάτων. Πέμπτον, θα πραγματοποιηθεί ο διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου για το νέο Λύκειο και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου. Και έκτον, θα συνεχίσει, βεβαίως, να εξελίσσεται η μεταρρύθμιση για το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, με την εφαρμογή του οριστικού, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος για περισσότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας για νέες και καλύτερες δουλειές, για καλύτερα εισοδήματα», επισημαίνει.

Ενώ για την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, ο αντιπρόεδρος υπογραμμίζει, για μία ακόμη φορά, τη «μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο», αλλά και τη «μεγάλη εθνική επιτυχία, που αποτυπώνει τη μεγάλη πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία, τα τελευταία χρόνια, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε άλλο, τέλος, σημείο της συνέντευξης, ο Κ. Χατζηδάκης επαναλαμβάνει τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας: «Εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία, διότι πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο στην πατρίδα μας. Αν, βεβαίως, προκύψει ανάγκη για συνεργασίες, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν αποτελεί παράγοντα αστάθειας».

Και καταλήγει: «Ας είμαστε όμως ξεκάθαροι: Οι συνεργασίες δεν διατάσσονται. Στις εκλογές του 2023, όταν εφαρμόστηκε ένα σύστημα απλής αναλογικής από τον κ. Τσίπρα, όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν τονίσει ότι δεν θα συνεργάζονταν ούτε μεταξύ τους ούτε βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι πολίτες, οι οποίοι έδωσαν στη δική μας παράταξη αυτοδυναμία. Διότι αντιλήφθηκαν ότι η Ελλάδα χρειάζεται πάνω από όλα σταθερότητα».