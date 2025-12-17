Τα συγχαρητήρια τους για την εξάρθρωση της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης έστειλαν τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όσο και, με γραπτή δήλωσή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως, ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», τόνισε ο κ. Υπουργός στην έναρξη της παρουσίασης της υπόθεσης από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτη Ντουίτσης και τον Επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ιωάννη Καρυδάκο, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και του Προϊσταμένου του Γραφείου DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στους διακινητές ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες, οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις τόσο παράνομες, απεχθείς και αντικοινωνικές πράξεις και συμπεριφορές. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελληνική Αστυνομία, για την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεθνούς Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών, μαζί με την αντίστοιχη Αμερικανική Υπηρεσία, τη DEA, μαζί με πολλές Υπηρεσίες από πολλές χώρες μέχρι και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, προετοίμασαν, μετά από πληροφορίες της DEA και, τελικώς, υλοποίησαν μια τεράστια επιχείρηση απέναντι στους εγκληματίες διακινητές ναρκωτικών. Αφού συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχημένη επιχείρηση θέλω να αναφερθώ και σε μια άλλη διάσταση. Είναι η δουλειά που συνεχίζουμε -στο πλαίσιο της Υπηρεσίας που ιδρύσαμε πριν από ένα χρόνο, της Δ.Α.Ο.Ε- να “εξοντώσουμε” όλες εκείνες τις εγκληματικές ομάδες που πλήττουν την κοινωνία – τους λαθρέμπορους, αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα του κόσμου μέσα από τις απάτες του ΦΠΑ ,τους εκβιαστές, τους ναρκέμπορους κ.α.»

Από την πλευρά της, η κα Γκίλφοϊλ τόνισε: «Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Σε ό,τι αφορά στο επιχειρησιακό σκέλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα μέλη της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης.

«Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία «ΙΠΠΑΛΟΣ», που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Ειδικότερα, η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol- EU Drugs Unit, τον FRONTEX, το Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης, που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14-12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν -10- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας.

Η μεθοδολογία τους ήταν “επαγγελματική” και τυπική των διεθνών καρτέλ: αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του “mothership”: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να “ξέπλενε” τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε Χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες και Αρχές για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σ.Δ.Ο.Ε., τη Europol, τον FRONTEX, το MAOC-N αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας για την καθοριστική επιχειρησιακή του συνδρομή. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που εργάστηκαν με συνέπεια, επαγγελματισμό και διακριτικότητα σε όλες τις φάσεις της πολύμηνης έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον ρόλο κάθε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και τα ευρήματα της επιχείρησης, θα σας παραθέσει η Εκπρόσωπος Τύπου».

Στη συνέχεια η Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέπτυξε αναλυτικά τον ρόλο κάθε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

«Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη -10- φυσικών προσώπων, από τα οποία -9- ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων που αφορούν τα ναρκωτικά, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός.

Παράλληλα, αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που δραστηριοποιούνταν και συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την ανάλυση των οποίων, καταδείχθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων, μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένης και ιεραρχικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με διακριτούς ρόλους, διαρκή και ευρεία δράση.

Ειδικότερα:

61χρονος, ως αρχηγικό μέλος, πέραν του γενικού συντονισμού και των κατευθύνσεων προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες. Τέλος, είχε τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

73χρονος, μη συλληφθείς, ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

38χρονο μέλος, αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

42χρονος και έτερος 61χρονος, λειτουργούσαν ομοίως ως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

79χρονος, 72χρονος, 80χρονος, 68χρονος, 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας διεθνική επιχείρηση κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις ημεδαποί (61χρονος, 79χρονος, 72χρονος και 68χρονος) και ο 46χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης -136- πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ’ αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω, μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους, αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους λόγω βλάβης του πλοίου.

Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν -5- ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι και αεροβόλο πιστόλι,

-10- φυσίγγια,

-10- μεταλλικά σφαιρίδια σε γεμιστήρα,

-446- μεταλλικά σφαιρίδια,

-2- γεμιστήρες πιστολιών,

-3- οχήματα,

-11- κινητά τηλέφωνα και -5- κάρτες sim

δορυφορικό τηλέφωνο,

πλήθος κλειδιών από πόρτες διαμερισμάτων,

-3- πολυτελή ρολόγια και καδένα λαιμού,

-1055- ευρώ καθώς και

πλήθος αντικειμένων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τέλος, όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -100.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει κατά περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Σας ευχαριστώ».