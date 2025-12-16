Έμμεση αλλά και ξεκάθαρη ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ενδεχόμενο πολιτικής της δραστηριοποίησης.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, απάντησε ειρωνικά στη Μαρία Καρυστιανού, ενώ λίγες ώρες μετά τοποθετήθηκε εκ νέου, για το θέμα.

Την ίδια ώρα, απόσταση έλαβε και ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023, στον οποίο η Μαρία Καρυστιανού είναι πρόεδρος.

Η ειρωνική απάντηση Πλακιά στην Καρυστιανού

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νίκος Πλακιάς με σαφή ειρωνική διάθεση έγραψε: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!».

Η ανάρτηση αυτή απαντά στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού στις οποίες ανέφερε ότι: «Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να οργανώσουμε κίνημα».

Πριν από λίγο ο Νίκος Πλακιάς κληθείς να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε στα parapolitika.gr τα εξής: «Από εδώ και πέρα η Μαρία Καρυστιανού θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής θύματος των Τεμπών».

Ο ίδιος είπε, ότι δεν τον αφορά το τι θα κάνει η κ. Καρυστιανού, αλλά η απονομή Δικαιοσύνης για τους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη.

Αποστάσεις και από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους, την οποία υπογράφουν τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης.

Στην δήλωσή τους αναφέρουν:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία” που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του Δ.Σ.

Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης, αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, που, αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία. Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών».

«Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του Δ.Σ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

«Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

Πηγή; in.gr