Σε λειτουργία το «e-Ναυλοσύμφωνο» για τον κλάδο του yachting

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε από σήμερα, 14 Μαΐου 2026, η ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Ναυλοσύμφωνο / e-Charterparty», σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα ψηφιοποίησης για τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και του επαγγελματικού yachting στην Ελλάδα.

Η νέα πλατφόρμα, που είναι διαθέσιμη μέσω του e-Ναυλοσύμφωνο, λειτουργεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 3133.1/47821/28.6.2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του yachting, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας στο λιμάνι του Λαυρίου στις 9 Μαΐου, η νέα εφαρμογή στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στην ενδυνάμωση του yachting και των ελληνικών λιμένων, αλλά και στη στήριξη των τοπικών οικονομιών.

Η εφαρμογή επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση των ναυλοσυμφώνων, διευκολύνοντας τόσο τις λιμενικές αρχές όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου, μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 30 Ιουνίου 2026, κατά την οποία θα μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται και η υφιστάμενη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των υπηρεσιών και των χρηστών στο νέο ψηφιακό σύστημα.

