ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας, μετά την ιδιαίτερα θλιβερή είδηση του αιφνίδιου, πρόωρου και άδικου θανάτου του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Εμμανουήλ Κουμαντάκη, εμπόρου, συναδέλφου, αγωνιστή του εμπορικού κόσμου και φίλου, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

2. Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

3. Να προσφέρει, στη μνήμη του και αντί στεφάνου, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ για φιλανθρωπικό σκοπό.

4. Να δημοσιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ).

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αγωνιστικότητα τον εμπορικό κόσμο της Κρήτης.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κρητικής γης που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη.