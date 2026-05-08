Αυστρία: 88χρονος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη τους και αυτοκτόνησε

Ένας 88χρονος πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα την 89χρονη σύζυγό του και την 61χρονη κόρη τους σε δρόμο της πόλης Λιντς, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, όπως ανακοίνωσε η αυστριακή αστυνομία.

Στον τόπο του εγκλήματος, έξω από πανδοχείο, βρέθηκε επιστολή που έγραψε ο δράστης και αυτόχειρας. Η αστυνομία δεν ανέφερε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο του 88χρονου, διευκρινίζοντας πως οι δυο γυναίκες κατοικούσαν στη Γερμανία και βρίσκονταν για επίσκεψη στην πόλη Λιντς.

Το όπλο του εγκλήματος, ένα παλιό πιστόλι για το οποίο ο 88χρονος είχε άδεια, βρέθηκε στο σημείο.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Άννα Σπόρερ και η υπουργός για τα δικαιώματα των γυναικών Εύα-Μαρία Χολτσλάιτνερ δήλωσαν συγκλονισμένες από τη διπλή δολοφονία.

