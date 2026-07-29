Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου εξελίσσεται σε τραγωδία, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο θύματα ήταν εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι φέρεται να εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την ταυτότητα των θυμάτων ή τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού, ενώ οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς συνεχίζονται.