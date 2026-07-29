Μια ξεχωριστή βραδιά με παραδοσιακή κρητική μουσική και χορό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι παριστάμενοι στην εκδήλωση που διοργάνωσε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον κατάμεστο προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας, η Ερανική Επιτροπή Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράπετρας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού διασκέδασε το κοινό έως αργά το βράδυ, χαρίζοντας μια μοναδική βραδιά με κέφι και χορό. Ο καταξιωμένος Χανιώτης καλλιτέχνης ερμήνευσε με μοναδικό και αυθεντικό τρόπο παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, και έκλεισε τη βραδιά με ένα Χανιώτικο ριζίτικο τραγούδι. Η λύρα, τα δύο λαούτα, το τουμπερλέκι, τα πνευστά (ο αυλος και η ασκομαντούρα) εντυπωσίασαν το ακροατήριο, ενώ ιδιαίτερο χρώμα στη βραδιά έδωσε με τους παραδοσιακούς χορούς του το παιδικό χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού, Λαογραφικού και Χορευτικού Συλλόγου «Ο Κρητικός χορός».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αφού προηγήθηκε η προσφώνηση του Εφημερίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου και Προέδρου της Ερανικής Επιτροπής Αιδεσιμολ. Πρωτ.. Αθανασίου Ταρλαντέζου, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη συγκίνησή του, διότι η κρητική βραδιά, που διοργανώθηκε για ένα σπουδαίο σκοπό, λαμβάνει χώρα στην αυλή του εμβληματικού και κατάλληλα φωταγωγημένου Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου και γιατί είναι μαζί μας ο θρύλος της κρητικής μουσικής Μανώλης Κονταρός. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε από καρδιάς τον Κρητικό καλλιτέχνη και το συγκρότημά του, αλλά και όλους τους παρόντες «που με την παρουσία τους συμβάλλουν στην ενίσχυση του σημαντικό έργου της ολοκλήρωσης των εργασιών της συντήρησης και αποκατάστασης του ιστορικού ναού Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος, συν Θεώ, θα παραδοθεί φέτος στην κοινή λατρεία». Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε για τη στήριξη της εκδήλωσης τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Νικόλαο Συριγωνάκη, καθώς και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρτου κ. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, την Ερανική Επιτροπή και όλους τους δωρητές και συντελεστές της κρητικής βραδιάς.

Τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος συνεχάρη τον Μανώλη Κονταρό, «που το χαμογελό του αντανακλά τη γεμάτη καλοσύνη και γνήσια κρητική αγάπη και λεβεντιά καρδιά του», για τη μοναδική και εξέχαστη κρητική βρααδιά που χάρισε στο κοινό της Ιεράπετρας, του πρόσφερε την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης και του ευχήθηκε να τον σκεπάζει, να τον προστατεύει και να τον ενισχύει, για να συνεχίσει να δίδει δύναμη και χαρά στους συνανθρώπους μας μέσα από την κρητική μουσική και το τραγούδι του.

Ο καλλιτέχνης της κρητικής μουσικής ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο και απάντησε στους εγκάρδιους λόγους του μια συγκινητική μαντινάδα:

«Παρόλο που επληγώθηκα δεν σκύβω το κεφάλι,

γιατί θορώ πως δύναμη παίρνουν από μένα κι άλλοι».

H διασκέδαση και ο χορός συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωϊνές ώρες καθώς μετά τον μεγάλο κρητικό καλλιτέχνη, μετά από προτροπή και ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Κυρίλλου, στο πάλκο ανέβηκαν ο Ιερολογιώτατος Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς (λαούτο και τραγούδι) και ο Ιεροσπουδαστής της Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης και υιός του Εφημερίου της Ενορίας Μιχαήλ Ταρλαντέζος (λύρα).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους κληρικοί της πόλης, ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας κ. Μαρίνα Αχλάτη, η Ολυμπιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 100 μ. Κατερίνα Θάνου, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και σωματείων, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρτου κ. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, η Πρόεδρος της Μορφωτικής Στέγης Ιεράπετρας κ. Γεωργία Μαρκοπούλου-Μετινίδου και πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της Ιεράπετρας.