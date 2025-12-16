Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

16/12/2025

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου

16/12/2025
Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί

16/12/2025

8 νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

8 νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

16/12/2025
Γαλλία: Εκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Δύο παιδιά νεκρά

Γαλλία: Εκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Δύο παιδιά νεκρά

16/12/2025
Τα μυστικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

Τα μυστικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

16/12/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16-12-2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16-12-2025

16/12/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

by anatolh kim
16/12/2025
in Κόσμος
epa12592714 Forensic officers examine a victim's body at the scene of a shooting at Bondi Beach in Sydney, Australia, 15 December 2025. At least 16 people were killed in a shooting incident on 14 December at the Jewish community's Hanukkah festival celebrations at Bondi Beach in Sydney. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

epa12592714 Forensic officers examine a victim's body at the scene of a shooting at Bondi Beach in Sydney, Australia, 15 December 2025. At least 16 people were killed in a shooting incident on 14 December at the Jewish community's Hanukkah festival celebrations at Bondi Beach in Sydney. EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Share on FacebookShare on Twitter
Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό σήμερα ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing