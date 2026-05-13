Eurovision 2026: «Πάμε Σάββατο να τα σκίσουμε όλα»: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό

13/05/2026
DEI ad

Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2026
Eurovision 2026: «Πάμε Σάββατο να τα σκίσουμε όλα»: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό

by anatolh kim
13/05/2026
in Κόσμος, Lifestyle
Ο Akylas με το τραγούδι Ferto προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Βιέννη.

Ο Akylas δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για την πρόκριση στον τελικό και σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ1, αναφέρθηκε στη δύναμη που του έδωσε το κοινό μέσα στο στάδιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ ενθουσιασμένος.Το πίστευα πολύ, αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς εννοείται! Και πάμε Σάββατο να τα σκίσουμε όλα».

Οταν ρωτήθηκε πως ένιωσε πάνω στη σκηνή, απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα Δηλαδή εγώ όταν κατέβηκα ήμουν σε φάση “τι έκανα;¨. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο, πως τα πήγα, τι έγινε αλλά το ένιωσα τόσο ωραία. Ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός. Υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια».

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό:

  • Ελλάδα
  • Φινλανδία
  • Βέλγιο
  • Σουηδία
  • Μολδαβία
  • Ισραήλ
  • Σερβία
  • Κροατία
  • Λιθουανία
  • Πολωνία
