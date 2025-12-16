Γαλλία: Εκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Δύο παιδιά νεκρά

16/12/2025

16/12/2025
16/12/2025

16/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
16/12/2025
in Κόσμος
Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας· κατά τα πρώτα στοιχεία άλλοι πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Άλλοι δυο κάτοικοι, πιο ελαφριά τραυματίες, πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.

Κατά την νομαρχία, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτίρια.

Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε πως η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.
www.real.gr

No Result
View All Result

