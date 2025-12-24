ΗΠΑ: Δυο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι εξαιτίας εκρήξεων σε οίκο ευγηρίας στην Πενσιλβάνια

24/12/2025
Τι θα ισχύει για το μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο το 2025

24/12/2025
Πυροβολισμοί τη νύχτα σε επιχείρηση στο Γάζι – Επίκεινται συλλήψεις!

Δεκατριάχρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από νεαρούς στη Θεσσαλονίκη

24/12/2025

Επτά δράσεις για νέες θέσεις εργασίας – Ποιους αφορούν

24/12/2025
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Νεκροί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και άλλοι 4 αξιωματούχοι

24/12/2025
ΗΠΑ: «Μπλόκο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ

24/12/2025
Σπουδαία κίνηση ενίσχυσης με Μανόλη Ροβίθη η ΑΕ Νεάπολης

24/12/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου, 2025
ΗΠΑ: Δυο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι εξαιτίας εκρήξεων σε οίκο ευγηρίας στην Πενσιλβάνια

by anatolh kim

by anatolh kim
24/12/2025
in Κόσμος
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνται και αναζητούνται μετά τις εκρήξεις που κατέστρεψαν χθες Τρίτη μεγάλο μέρος του πρώτου ορόφου οίκου ευγηρίας κοντά στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη στην Πενσιλβάνια, όπου υπάγεται διοικητικά η αμερικανική μεγαλούπολη.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», συνόψισε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Πέντε άνθρωποι αναζητούνταν ακόμη χθες βράδυ, διευκρίνισε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ, στην περιφέρεια της Φιλαδέλφειας, όπου βρίσκεται ο οίκος ευγηρίας.

«Κάποιοι μπορεί να έφυγαν» από το γηροκομείο «με μέλη των οικογενειών τους», σημείωσε πάντως ο Κέβιν Ντιπολίτο, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα· 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο, διευκρίνισε.

Όταν πυροσβέστες έφθασαν επιτόπου, μερικά λεπτά αργότερα, «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου», σύμφωνα με τον κ. Ντιπολίτο.

Οι άνδρες του απομάκρυναν «αρκετούς ενοίκους» προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι εκδηλωθεί πυρκαγιά, πρόσθεσε.

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να περιορίσουν τις φλόγες, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται «όσο δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πως έχουν βγει όλοι από το κτίριο», εξήγησε ο κ. Ντιπολίτο.
www.real.gr

