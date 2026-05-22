Μαρόκο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Φες, στο βορειανατολικό τμήμα του Μαρόκου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα. Μέχρι το μεσημέρι, έξι άνθρωποι είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια της πολυκατοικίας, η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Στην Φες, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.

www.real.gr