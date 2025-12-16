Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί

16/12/2025
Το νέο Δ.Σ. του Πύργου Καλού Χωριού

Νέος προπονητής στον Πύργο Καλού Χωριού

16/12/2025
ΕΒΕΠ: Σοβαρό πλήγμα στην αγορά από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

ΕΒΕΠ: Σοβαρό πλήγμα στην αγορά από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

16/12/2025

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου

16/12/2025
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

16/12/2025
8 νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

8 νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

16/12/2025
Γαλλία: Εκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Δύο παιδιά νεκρά

Γαλλία: Εκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Δύο παιδιά νεκρά

16/12/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί

by anatolh kim
16/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ότανμικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο κεντρικό Μεξικό, τη Δευτέρα, στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως δήλωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο Σαν Ματέο Ατένκο, βιομηχανική περιοχή σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Τολούκα και 50 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης του Μεξικού. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ιδιωτικό τζετ είχε δηλωμένους οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί επτά νεκροί.

Ο Ερνάντες ανέφερε ότι το αεροσκάφος φαίνεται πως επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, όμως προσέκρουσε στη μεταλλική οροφή γειτονικής επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio ότι η φωτιά οδήγησε στην προληπτική εκκένωση περίπου 130 ατόμων από την ευρύτερη περιοχή.|
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing