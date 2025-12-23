Μεξικό: Τουλάχιστον 5 νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους πολύ κοντά στις ακτές των ΗΠΑ

23/12/2025
Κρήτη: Πήγαν να χτυπήσουν με βαριοπούλα πατέρα και γιο

Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο

23/12/2025
Κολομβία: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα ψεκάζουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας

23/12/2025

ΣΑ ΟΗΕ: Η Ελλάδα και άλλες 8 χώρες επισημαίνουν τα δεινά που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια στο Σουδάν

23/12/2025
Bloomberg: Δικαστής των ΗΠΑ διέταξε επιστροφή 137 μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

23/12/2025
Ο Τραμπ ανήγγειλλε τη ναυπήγηση νέας κλάσης πολεμικών πλοίων, που θα φέρει το όνομά του

23/12/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23-12-2025

23/12/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, 2025
Μεξικό: Τουλάχιστον 5 νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους πολύ κοντά στις ακτές των ΗΠΑ

by anatolh kim
23/12/2025
in Κόσμος
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού, που εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής με προορισμό την αμερικανική πολιτεία Τέξας όταν κατέπεσε στη θάλασσα, ανακοίνωσε χθες το ΠΝ.

Το δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air –μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα που βοηθά παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα– πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

Από τους οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, τρεις ανασύρθηκαν ζωντανοί και πέντε νεκροί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ναυτικού.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τη διάσωση δυο ανθρώπων που βρίσκονται στο εσωτερικό» του μικρού αεροσκάφους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία με την αμερικανική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) αλλά χάθηκε από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας) πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών κι ελικοπτέρου.
www.real.gr

