Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: Θα το πληρώσουν ακριβά αν δεν υπογράψουν συμφωνία – Καθοδηγούνται από ψυχασθενείς

Αυξάνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν «απρόκλητες» επιθέσεις από το Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση στην περιοχή έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά πέρασαν με επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την επίθεση από ιρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τα πλοία δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ οι Ιρανοί δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ χαρακτήρισε τους επιτιθέμενους ως «ψυχασθενείς» και προειδοποίησε ότι, αν το Ιράν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, η αμερικανική αντίδραση θα είναι πιο σφοδρή. Τόνισε την αντοχή και ικανότητα των Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι κατάφεραν να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ιρανικές επιθέσεις περιλάμβαναν πλήθος μικρών σκαφών και drones, τα οποία καταστράφηκαν με αποτελεσματικότητα. Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και χαρακτήρισε το Ιράν απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, σημειώνοντας ότι αν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, δεν θα δίσταζε.

Τα τρία αντιτορπιλικά επιστρέφουν τώρα στη ναυτική βάση των ΗΠΑ, που, σύμφωνα με τον Τραμπ, αποτελεί ένα ισχυρό «τείχος από χάλυβα» για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

