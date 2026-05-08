Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: Θα το πληρώσουν ακριβά αν δεν υπογράψουν συμφωνία – Καθοδηγούνται από ψυχασθενείς

08/05/2026
Αυστρία: 88χρονος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη τους και αυτοκτόνησε

08/05/2026
Euroleague: «Καθάρισε» η Ρεάλ με Χάποελ κι έρχεται στην Αθήνα

08/05/2026

Basketball Champions League: Στον τελικό η «Βασίλισσα» – ΑΕΚ-Μάλαγα 78-65

08/05/2026
Conference League: Πρώτος τελικός για Ράγιο και Κρίσταλ Πάλας

08/05/2026
Europa League: Άστον Βίλα-Φράιμπουργκ για την… κούπα στην Κωνσταντινούπολη

08/05/2026
Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη σε περιοχές της πόλης του Αγίου Νικολάου

08/05/2026
Παρασκευή, 8 Μαΐου, 2026
by anatolh kim
08/05/2026
in Κόσμος
Αυξάνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν «απρόκλητες» επιθέσεις από το Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση στην περιοχή έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά πέρασαν με επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την επίθεση από ιρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τα πλοία δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ οι Ιρανοί δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ χαρακτήρισε τους επιτιθέμενους ως «ψυχασθενείς» και προειδοποίησε ότι, αν το Ιράν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, η αμερικανική αντίδραση θα είναι πιο σφοδρή. Τόνισε την αντοχή και ικανότητα των Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι κατάφεραν να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ιρανικές επιθέσεις περιλάμβαναν πλήθος μικρών σκαφών και drones, τα οποία καταστράφηκαν με αποτελεσματικότητα. Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και χαρακτήρισε το Ιράν απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, σημειώνοντας ότι αν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, δεν θα δίσταζε.

Τα τρία αντιτορπιλικά επιστρέφουν τώρα στη ναυτική βάση των ΗΠΑ, που, σύμφωνα με τον Τραμπ, αποτελεί ένα ισχυρό «τείχος από χάλυβα» για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα αντιτορπιλικά πέρασαν με επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν ζημιές, ενώ οι Ιρανοί επιτιθέμενοι και τα μικρά τους σκάφη καταστράφηκαν. Οι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν χωρίς πρόβλημα. Ο Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ως χώρα που «δεν είναι κανονική», υπογραμμίζοντας ότι αν είχαν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο, θα το έκανε, αλλά δεν θα τους δοθεί ποτέ αυτή η ευκαιρία.

Τέλος, τόνισε ότι τα αντιτορπιλικά θα επανενωθούν με τη ναυτική δύναμη των ΗΠΑ, που περιέγραψε ως «τείχος από ατσάλι».

www.real.gr

 

