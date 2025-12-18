Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο

18/12/2025
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν προσωπικό της πολεμικής τους αεροπορίας στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών

18/12/2025

18/12/2025
Κ. Σπυριδάκη: «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν είναι επαίτες – ζητούν αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη»

18/12/2025

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι θέλει αυστηρότερα μέτρα εναντίον της υποκίνησης μίσους

18/12/2025

18/12/2025
Στρατηγική συνεργασία Δήμου Αγίου Νικολάου – ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα σε ακίνητο 57 στρεμμάτων

18/12/2025

18/12/2025
Οι ΗΠΑ έπληξαν και άλλο ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους

18/12/2025

18/12/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-12-2025

18/12/2025
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, 2025
by anatolh kim
18/12/2025
in Κόσμος
Νέες συνομιλίες απεσταλμένων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία προγραμματίζεται να διεξαχθούν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε χθες Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική προεδρία δεν αποκάλυψε τις συνθέσεις των αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Politico, την Ουάσιγκτον θα αντιπροσωπεύσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τη Μόσχα ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι νέες συνομιλίες οργανώνονται αφού ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «πρόοδο» στην προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού του Κιέβου και της Ουάσιγκτον για το περιεχόμενο σχεδίου που προτάθηκε στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος, μετά τις συναντήσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο. Ο κ. Ζελένσκι ωστόσο προειδοποίησε ταυτόχρονα πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από την πλευρά του επανέλαβε χθες πως οι στόχοι της επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά τις τροποποιήσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο Βερολίνο δεν είναι γνωστές. Το Κίεβο διαμαρτύρεται διότι το κείμενο προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του.

Το αρχικό κείμενο είχε χαρακτηριστεί από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου υπερβολικά ευνοϊκό για το Κρεμλίνο.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

