Σλοβακία: Τρεις νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης οροφής σε εταιρεία

Σλοβακία: Τρεις νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης οροφής σε εταιρεία

24/12/2025
Τι θα ισχύει για το μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο το 2025

Αυξημένες οι καθαρές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

24/12/2025
Πυροβολισμοί τη νύχτα σε επιχείρηση στο Γάζι – Επίκεινται συλλήψεις!

Δεκατριάχρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από νεαρούς στη Θεσσαλονίκη

24/12/2025

Επτά δράσεις για νέες θέσεις εργασίας – Ποιους αφορούν

Επτά δράσεις για νέες θέσεις εργασίας – Ποιους αφορούν

24/12/2025
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Νεκροί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και άλλοι 4 αξιωματούχοι

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Νεκροί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και άλλοι 4 αξιωματούχοι

24/12/2025
ΗΠΑ: Δυο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι εξαιτίας εκρήξεων σε οίκο ευγηρίας στην Πενσιλβάνια

ΗΠΑ: Δυο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι εξαιτίας εκρήξεων σε οίκο ευγηρίας στην Πενσιλβάνια

24/12/2025
ΗΠΑ: «Μπλόκο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ

ΗΠΑ: «Μπλόκο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ

24/12/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Σλοβακία: Τρεις νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης οροφής σε εταιρεία

by anatolh kim
24/12/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή εγκατάστασης στην επιχείρηση όπου εργάζονταν, στην ανατολική Σλοβακία, μετέδωσε χθες Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων TASR.

Τα πτώματα των ανδρών ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια· τέταρτος εργαζόμενος βρέθηκε ζωντανός και διακομίστηκε σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα, εξήγησε το πρακτορείο επικαλούμενο την πυροσβεστική.

Κατά την αστυνομία, στην εγκατάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες όταν κατέρρευσε η οροφή.

Οι τρεις νεκροί ήταν 23, 31 και 41 ετών.

Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα στη Βέλκε Καπούσανι, πόλη περίπου 83.000 κατοίκων, σε απόσταση κάπου 370 χιλιομέτρων ανατολικά από την Μπρατισλάβα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε ώρες. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing