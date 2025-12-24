Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Νεκροί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και άλλοι 4 αξιωματούχοι

Νεκροί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Άχμεντ αλ Χαντάντ και άλλοι 4 στρατιωτικοί αξιωματούχοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα.

Το ιδιωτικό σκάφος που τους μετέφερε συντρίβη έξω από την Άγκυρα. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος. Τα συντρίμμιά του εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τη Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Ο επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, δήλωσε απόψε πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους του στα περίχωρα της τουρκικής πρωτεύουσας. Διευκρίνισε ότι στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Λιβύης.

