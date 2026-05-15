Τραμπ προς Ιράν: «Η υπομονή μου εξαντλείται, πρέπει να κλείσουν συμφωνία»

Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη» με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί.

«Δεν πρόκειται να δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, πρέπει να κλείσουν συμφωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο, όπου συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την επίσημη επίσκεψή του.

Λίγες ώρες νωρίτερα μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».

«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (…) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025

Η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

www.real.gr