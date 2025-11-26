Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο αρχίζει να εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο αρχίζει να εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022

26/11/2025
Τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταβατικού συστήματος πληρωμών και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταβατικού συστήματος πληρωμών και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025

26/11/2025
Σουδάν: Νέες μάχες, σύμφωνα με τον στρατό, παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση πυρός

Σουδάν: Νέες μάχες, σύμφωνα με τον στρατό, παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση πυρός

26/11/2025

Ολες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές: Τι θα πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου 1,8 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Ολες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές: Τι θα πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου 1,8 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

26/11/2025
Ο Ερντογάν σε νέα αδιέξοδα

Ο Ερντογάν σε νέα αδιέξοδα

26/11/2025
Κακοκαιρία «Adel»: Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα

Κακοκαιρία «Adel»: Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα

26/11/2025
Διαμαντοπούλου: Ευχαριστούμε τον Τσίπρα – Μας θυμίζει όλα τα δυσάρεστα της προηγούμενης δεκαετίας

Διαμαντοπούλου: Ευχαριστούμε τον Τσίπρα – Μας θυμίζει όλα τα δυσάρεστα της προηγούμενης δεκαετίας

26/11/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο αρχίζει να εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022

by anatolh kim
26/11/2025
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την Τρίτη τον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς, Ζαΐρ Μπολσονάρου, να αρχίσει να εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του διαδόχου του, το 2022. Ο δικαστής, έκρινε ότι η υπόθεση είχε φτάσει στην τελική της κρίση, και ότι δεν ήταν δυνατές περαιτέρω εφέσεις.

O 70χρονος Μπολσονάρο θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής του, σε κελί του αρχηγείου της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Εκεί όπου κρατείται από το Σάββατο, μετά την σύλληψή του, καθώς οι αρχές έκριναν ότι υπήρχε κίνδυνος να δραπετεύσει, καθώς αποπειράθηκε να σπάσει το βραχιολάκι και απομακρύνθηκε από την κατ’ οίκον κράτησή του.

Ο ίδιος αρνήθηκε, οποιαδήποτε πρόθεση διαφυγής, λέγοντας ότι πίστευε ότι υπήρχε συσκευή εντοπισμού κρυμμένη στον ανιχνευτή αστραγάλου, λόγω των επιδράσεων των αντισπασμωδικών φαρμάκων που έπαιρνε και της περιέργειάς του.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη δημοκρατία της Βραζιλίας», δήλωσε ο βουλευτής Λίντμπεργκ Φάριας στο X. «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, βλέπουμε έναν πρώην πρόεδρο και στρατηγούς να συλλαμβάνονται για πραξικόπημα».

Ένας από τους δικηγόρους του πρώην προέδρου, Σελσό Βιλάρντι, δήλωσε ότι το δικαστήριο έσπευσε να ολοκληρώσει την υπόθεση και ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί περισσότερος χρόνος για έφεση. Οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα.

Ο Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για συνωμοσία πραξικοπήματος, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον αριστερό Λούλα ντα Σίλβα.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing