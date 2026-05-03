Μια ξεχωριστή και γεμάτη συναίσθημα ποδοσφαιρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αμμούδας, όπου οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Αγίου Νικολάου και της Σητείας έδωσαν ένα φιλικό παιχνίδι με άρωμα άλλων εποχών.

Αγωνιστικά, το παιχνίδι δεν υστέρησε σε θέαμα. Αντίθετα, προσέφερε πλούσιο θέαμα με πολλά γκολ, όμορφες συνεργασίες και εντυπωσιακές φάσεις, αποδεικνύοντας πως η ποιότητα παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο, με την ομάδα της Σητείας να επικρατεί 5-3.

-Αναλυτικά στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ

-Πατήστε στη φωτογραφία που ακολουθεί για να δείτε το άλμπουμ

