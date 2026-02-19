Με μικρότερη από την εκτιμώμενη αρχικά παραγωγή ελαιολάδου ολοκληρώθηκε η ελαιοκομική σεζόν 2025-2026 για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Ζάκρου. Καλές είναι ωστόσο οι ποιότητες του παραγομένου προϊόντος, γεγονός που κρίνεται σημαντικό στο πλαίσιο της φτωχής γενικότερα φετινής περιόδου ποσοτικά και ποιοτικά.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζάκρου κ. Κωνσταντίνος Κεκερίδης, «παρά τους αρχικούς υπολογισμούς για μία ποσότητα περίπου 500 τόνων, ο Συνεταιρισμός συγκέντρωσε εν τέλει 367 τόνους. Αυτό οφείλεται τόσο στη ζημία που προκλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών στην διάρκεια της ελαιοσυγκομιδής, όπου την περιοχή έπληξε και ανεμοστρόβιλος, όσο βέβαια και στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν νωρίτερα λόγω καιρικών συνθηκών, ανομβρίας, υψηλών θερμοκρασιών, που λειτούργησαν αρνητικά στην όλη διαδικασία.

Και η φετινή παραγωγή δεν είναι ικανοποιητική, για την ελαιοκομική περιοχή της Ζάκρου. Πέρυσι ο Συνεταιρισμός είχε συγκεντρώσει 280 τόνους. Επομένως η φετινή ναι μεν είναι αυξημένη σε σχέση με την περυσινή, μειωμένη ωστόσο σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπήρχαν».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου είναι αισθητά μειωμένη, αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι μέσος όρος παραγωγής ανά έτος είναι οι 600 με 700 τόνοι, ενώ μία καλή σεζόν (βεντέμα) στην Ζάκρο είναι 1.500 με 1.600 τόνοι.

«Δεν υπάρχει κάθε χρόνο βεντέμα, αλλά ούτε και λιγαρές! Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί δυστυχώς ότι η παραγωγή δεν είναι καλή. Ο πρώτος και κύριος λόγος που ευθύνεται γι’ αυτό, είναι οι καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την καρπόδεση και δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και φέτος, όπως είχαμε αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν, η ανθοφορία ήταν καλή, όχι μόνο στην Ζάκρο αλλά και σε άλλες περιοχές. Εκτιμούσαμε λοιπόν ότι αν αυτή η ανθοφορία εξελισσόταν φυσιολογικά, χωρίς προβλήματα θα είχαμε μία πολύ μεγαλύτερη παραγωγή, ίσως και 1.000 τόνους. Αυτό όμως δεν έγινε. Λόγω των καιρικών συνθηκών η καρπόδεση δεν έγινε σωστά. Οι εκτιμήσεις τότε ήταν για μια παραγωγή της τάξης των 500 τόνων. Τελικά ούτε αυτό συνέβη λόγω των καιρικών συνθηκών (άνεμοι, ανεμοστρόβιλος…) αλλά και του δάκου στο τέλος κι ως εκ τούτου η ποσότητα η οποία αλέστηκε στο ελαιουργείο του Συνεταιρισμού μας ήταν η προαναφερόμενη.

Ζητούμενο ασφαλώς πάντα είναι η ποιότητα, στην οποία επενδύει ο Συνεταιρισμός και εξακολουθεί να παράγει η περιοχή της Ζάκρου. Και φέτος λοιπόν η ποιότητα ήταν καλή, με μικρές οξύτητες και μέσο όρο γραμμών 4, κυμάνθηκαν από 3 έως 5».

Πωλήσεις στο 5,10

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου μέχρι τώρα έχει προβεί σε δύο πωλήσεις. Η πρώτη έγινε πριν τα Χριστούγεννα στην τιμή των 5. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε διαγωνισμός όπου δόθηκε προσφορά 4,71 €, η οποία δεν έγινε δεκτή από τον Συνεταιρισμό επομένως ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος. Ωστόσο ακολούθως υπήρξε ενδιαφέρον από Έλληνα τυποποιητή και πωλήθηκαν 60 τόνοι ελαιολάδου στην τιμή των 5,10 €, με την προοπτική πώλησης επιπλέον 50 τόνων. Εφ’ όσον λοιπόν ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, εμείς ολοκληρώνουμε τις πωλήσεις για φέτος.

Το θέμα της διαμόρφωσης των τιμών του ελαιολάδου είναι μείζον κάθε χρόνο κι αυτό που παρατηρείται είναι η ασφυκτική πίεση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, για να κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές για τον παραγωγό. Αυτό συμβαίνει και με την χρήση στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ωστόσο εντέχνως γνωστοποιούνται και δημιουργούν κλίμα. Για παράδειγμα μια προβλεπόμενη παραγωγή της Ισπανίας ακόμα και για την επόμενη σεζόν, η οποία ωστόσο επηρεάζει την διαμόρφωση των τιμών της τρέχουσας… Επίσης το γεγονός ότι η Τυνησία εξάγει μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου ήδη στην Ευρώπη σε χαμηλότερες τιμές, είναι ένας ακόμη παράγοντας. », είπε ο Πρόεδρος.

Ποιότητα

«Η ποιότητα του προϊόντος εξακολουθεί να είναι δυνατό όπλο και στο θέμα των τιμών και η περιοχή της Ζάκρου και ευρύτερα της Σητείας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Από ‘κει κι έπειτα χρειάζεται στήριξη ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός κόσμος, το ελαιόλαδο για να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και να έχουν προοπτική. Πόσο μάλιστα όταν σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια ο αγρότης δεν έχει παραγωγή. Ο κινητήριος μοχλός της επαρχίας Σητείας, όπως γνωρίζουμε, είναι το λάδι. Όταν δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει αποζημίωση, δεν υπάρχει στήριξη του παραγωγού, κινδυνεύει η περιοχή.

Το ότι η κλιματική κρίση έχει επιφέρει ήδη επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια, το ότι η ξηροθερμική περιοχή της Σητείας δεν έχει εγγειοβελτιωτικά έργα για να υποστηριχθεί, επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό κι ανησυχία.

Και δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις αυτή την στιγμή για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο γιατί κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθούν το τρέχον και το επόμενο χρονικό διάστημα οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια κάποιες ενδείξεις δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως η καταγραφή του φαινομένου σχεδόν σε όλη την Κρήτη, να ξεκινούν να ανθίζουν οι ελιές …

Παρά το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί για το ελαιόλαδο, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου εξακολουθεί να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την στήριξη του προϊόντος, των παραγωγών και της περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα του ελαιολάδου, στον τομέα της τυποποίησης, φέτος αναμένεται να τυποποιήσει 200 τόνους. Αλλά και στον συνεχή εκσυγχρονισμό του ελαιουργείου και των μονάδων του, είτε με ιδίους πόρους είτε μέσω προγραμμάτων στα οποία έχει ενταχθεί και υλοποιεί», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ