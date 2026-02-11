Παρουσία πολύ κόσμου, μελών και φίλων του κινήματος η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Σητείας έκοψε την βασιλόπιτα στο καφέ Nouvelle Boutique, με ανταλλαγή θερμών ευχών για μία καλή νέα χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Τους παριστάμενους καλωσόρισε αρχικά η Γραμματέας της ΤΟ Σητείας κ. Χριστίνα Τσαντάκη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε, καταβάλει μία αξιόλογη προσπάθεια να οργανώσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αργότερα, αν ο λαός το αποφασίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, την διαχείριση των δημόσιων πόρων, την παιδεία, την υγεία, την εργασία κι όλα τα εθνικά, θεσμικά και κοινωνικά θέματα. «Η εκδήλωση έχει βασικό πυλώνα να καταθέσουμε και να συζητήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, προοδευτικές και ικανές να ανταποκριθούν στα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητα γιατί η δύναμη της προοδευτικής πρότασης οφείλει να βρίσκεται στην συμμετοχή και στην κοινή προσπάθεια όλων μας», ανέφερε και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που με την παρουσία του στηρίζει αυτή την προσπάθεια, τον κ. Λευτέρη Καρχιμάκη Συντονιστή του Προγράμματος ΠΑΣΟΚ, μέλος της Γραμματείας ΚΟΕΣ, την βουλευτή Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, τα μέλη των ΤΟ από τον υπόλοιπο νομό, τα μέλη της ΤΟ Σητείας, Μανόλη Φουντοραδάκη, Γιάννη Δρακάκη, Ηλιάνα Ανηψητάκη, τη Νομαρχιακή Οργάνωση Λασιθίου κι όλους τους παριστάμενους. Ζήτησε ακολούθως να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Μαίρης Χιώτη, μέλους της ΤΟ Σητείας που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Χαιρετισμό ακολούθως απεύθυνε ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου κ. Μιχάλης Μαυρικάκης. Ευχαρίστησε τους παριστάμενους κι ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους. Τόνισε ότι η παραμελημένη περιοχή της Σητείας και συνολικά το Λασίθι έχει ανάγκη την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι όλα τα έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο νομό, έχουν γίνει επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. «Τα τελευταία χρόνια έχουμε μείνει στις υποσχέσεις, στα θα …», σημείωσε.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εναλλακτική -προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινώντας την ομιλία του εστίασε στην πολυπληθή παρουσία του κόσμου, ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την συμμετοχή τους. Ο κ. Καρχιμάκης περιέγραψε την παγκόσμια κι ευρωπαϊκή τρέχουσα δύσκολη συνθήκη, στην οποία η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε, εμφανίζεται κατώτερη των περιστάσεων. Εστίασε ακολούθως στην ελληνική διαμορφούμενη κατάσταση. «Ως χώρα, ως κοινωνία έχουμε χάσει τα βασικά συναισθήματα τα οποία πηγαίνουν μία χώρα μπροστά. Είναι η ασφάλεια για το τώρα, η ελπίδα και η προοπτική για τον τόπο», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο του τρίπτυχου αυτού, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενημερώνοντας αναλυτικά για το περιεχόμενο στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, της δικαιοσύνης, της εργασίας, της οικονομίας, του πρωτογενή τομέα, του τουρισμού, του ενεργειακού κλπ. Αναφέρθηκε στα του νομού Λασιθίου, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν γίνεται αγώνας για να μην χαθούν τα κεκτημένα του παρελθόντος.

Οι τρεις προϋποθέσεις

«Αρκεί αυτό στο νομό Λασιθίου; Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να πάμε δυο βήματα πιο μπροστά. Χρειάζονται υποδομές και η πιο βασική είναι ο ΒΟΑΚ, ο οποίος πρέπει να φτάσει μέχρι τη Σητεία. Επιπρόσθετα χρειάζονται θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Για να το καταφέρουμε αυτό χρειαζόμαστε τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ο συλλογικός αγώνας όλων μας. Δεν μπορούμε να αρκούμαστε στο τι θα πουν στα κανάλια. Στο τι θα πουν οι εκπρόσωποι τους, έρημοι κι απρόσωποι που λέει και ο ποιητής.

Η δεύτερη είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια στους φίλους μας, στο διπλανό μας. Να τους πούμε ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έχουμε άλλο ηθικό κώδικα. Και αυτός φαίνεται στην πράξη.

Το τρίτο το οποίο χρειαζόμαστε είναι η σκληρή παρέμβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, εκπροσώπηση, η οποία θα μπορεί να κερδίσει, θα μπορεί να διεκδικεί.

Οι άνθρωποι της πατρίδας μας δεν βολεύονται με λιγότερο ήλιο, λιγότερο ουρανό, λιγότερη αξιοπρέπεια. Κι αν πάρουμε την υπόθεση της αλλαγής στα χέρια μας ο αγώνας αυτός θα είναι νικηφόρος για την κοινωνία, για το μέλλον του τόπου», ανέφερε οκ. Καρχιμάκης.

Το επόμενο βήμα

Χαιρετισμό απεύθυναν ακολούθως οι κ. Νίκος Κουρουπάκης, Μανόλης Κλώντζας, Θοδωρής Πατεράκης. Επίσης ο κ. Θεόκλητος Πατεράκης μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ.

Η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη επίσης ευχαρίστησε θερμά όλους τους παριστάμενους. «Η εκδήλωση αποτελεί μία πράξη συνέχειας και δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανθρώπους, έχει φωνή, έχει πάθος, έχει όραμα, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε. Εστίασε στην συλλογική προσπάθεια και συμβολή όλων των στελεχών και μελών του ΠΑΣΟΚ, στην συνδιαμόρφωση σχέσεων με τους πολίτες του Λασιθίου με στόχο την διεκδίκηση επίλυσης ζητημάτων που έχουν αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας, που θα γίνει Υπηρεσία Δ΄ Τάξης επισημαίνοντας την δέσμευση του υπουργού. Στην υγεία και στις καθημερινές διεκδικήσεις, όπως σημείωσε, για τα νοσοκομεία του νομού, στο αεροδρόμιο της Σητείας για την ενίσχυσή του, στον τομέα του τουρισμού, τη λειψυδρία και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία -όπως τόνισε- έχουν κατατεθεί στη Βουλή, με αόριστες ωστόσο απαντήσεις ως τώρα από τους ιθύνοντες της κυβέρνησης, καθώς και στην προσπάθεια αποζημίωσης για την χαμένη παραγωγή της ελαιοκαλλιέργειας σε επίπεδο Σητείας και νομού.

«Ο πολίτης του Λασιθίου δεν αρκείται πλέον σε λόγια και πολύ καλά κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει απλά αν θα έχουμε δυνατή πρωτοβάθμια υγεία, τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα νοσοκομεία του νομού. Τον ενδιαφέρει να ξέρει τι μπορεί να περιμένει από το ΠΑΣΟΚ, όταν θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Κι εμείς ξέρουμε πολύ καλά πως θα κυβερνήσουμε. Για να μπορέσει όμως αυτό να γίνει πράξη χρειάζεται ο καθένας από εσάς και η κάθε μία από εσάς να βοηθήσει. Να βγείτε στην κοινωνία. Αυτό έχουμε ανάγκη και μαζί με εσάς να συνδιαμορφώσουμε τοπικά το πρόγραμμα μας. Έχουμε όραμα, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη, έχουμε δυναμισμό, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα στις επόμενες εκλογές», ανέφερε η κ. Σπυριδάκη. Κατόπιν ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ