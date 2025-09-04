Ξεκίνησαν, σήμερα, οι απολογίες των πρώτων 10 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά που εξαρθρωθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Στο δικαστικό Μέγαρο υπό αυστηρά μέτρα και παρουσία των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στο σύνολό τους σήμερα και αύριο, Παρασκευή.

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Χανίων Χρήστος Πραγματευτάκης δήλωσε πως πρόκειται «για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Από την αστυνομία έχουν κάνει πολύ σοβαρό έργο». Όπως τόνισε, οι πράξεις του κατηγορητηρίου. πρέπει να εξεταστούν ώστε να διευκρινιστεί ποιες ακριβώς συνδέονται με τον κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά. Ο κ. Πραγματευτάκης είπε ότι «δεν θα λάβω θέση, ενόψει όλη αυτής της σοβαρότητος που υπάρχει στην υπόθεση». Ξεκαθάρισε όμως ότι «αυτή τη στιγμή εκ μέρους της εκκλησιαστικής ηγεσίας έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας ώστε να ξεκαθαριστεί η συγκεκριμένη υπόθεση».

Στα δικαστήρια υπάρχουν αρκετοί συγγενείς συλληφθέντων για να δηλώσουν τη στήριξή τους όπως είπαν.