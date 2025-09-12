Αναβολή για να απολογηθεί έλαβε μέσω του δικηγόρου του, ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων ο οποίος φέρεται εμπλεκόμενος και ελέγχεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, σχετικά με πώληση έκτασης την οποία διεκδικεί η εκκλησία, ως περιουσία της.

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου στη 01.00 μετά το μεσημέρι. Δηλώνει, δε, ο ίδιος αθώος για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και την εμπλοκή του με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και συγκεκριμένα με τους δύο αδερφούς φερόμενους ως την ηγετική ομάδα της οργάνωσης.