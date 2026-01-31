Υπεγράφη, στα Χανιά το Πρακτικό της Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, «Χανιά – Χερσόνησος», από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτριου Αναγνώπουλου και του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνου Ιωάννης Κεφαλογιάννης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Χανίων Νικόλαος Καλογερής, οι Δήμαρχοι Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Καντάνου-Σελίνου Αντώνης Περράκης, Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, Σφακίων Γιάννης Ζερβός, Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, Αγίου Βασιλείου Ιωάννης Ταταράκης, Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά Γιώργος Καλαϊτζάκης.

Από την πλευρά της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.» το Πρακτικό υπογράφηκε από τον Αντιπρόεδρο της και Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Μάνο Μουστάκα, παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη.

Στο Έργο Παραχώρησης περιλαμβάνεται με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, η οποία ενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2025, το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά μήκους 30 χλμ. και ο Α/Κ Χανίων, ο οποίος θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων.

Η Παραχώρηση εκκινεί εντός της προθεσμίας που προέβλεπε η σχετική Σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2025, ενώ η διάρκειά της είναι τριάντα πέντε (35) έτη και περιλαμβάνει το στάδιο κατασκευής και την 30ετή περίοδο Υπηρεσιών που αφορά στη Λειτουργία και τη Συντήρηση.

Νωρίτερα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε τα εργοτάξια στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Χανίων, όπου εκτελούνται πρόδρομες εργασίες.

Κατά την υπογραφή του Πρακτικού της Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε:

«Στην Κρήτη αυτή την περίοδο προχωρούν 3 μεγάλα έργα:

Η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, με πολύ έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο νησί και οικονομικό αποτύπωμα σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας γιατί έχει θετική επίδραση στα λεγόμενα ΥΚΩ, στα τιμολόγια δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τμήμα αυτό.

Δεύτερον, το αεροδρόμιο του Καστελλίου, το οποίο θα είναι, από το 2028 και μετά που θα λειτουργήσει, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Το επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι εικόνες ήταν ξεκάθαρες.

Και ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, που σταματάει να είναι θεωρία, γίνεται πράξη. Προχωρεί ήδη από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Νεάπολη και στη συνέχεια μέχρι τη Χερσόνησο, με έργα που γίνονται και εκεί. Τώρα υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης και η έναρξη της παραχώρησης από σήμερα. Είναι όμως σημαντικό ότι γίνονται ήδη έργα: Έξω από τα Χανιά, έξω από το Ρέθυμνο, σε σύντομο χρονικό διάστημα και έξω από το Ηράκλειο. Θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Έχει 23 τούνελ και 85 γέφυρες. Είναι όμως και πολύ σημαντικό έργο για την τοπική οικονομία, για τον τουρισμό και για την οδική ασφάλεια».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο για την Κρήτη και για τις δημόσιες υποδομές της χώρας, καθώς ο ΒΟΑΚ εισέρχεται οριστικά από τη μακρά περίοδο των σχεδιασμών και των καθυστερήσεων, στη φάση της κατασκευής.

Με την έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, Χανιά – Ηράκλειο, ξεκινά ουσιαστικά η υλοποίηση του μεγαλύτερου και σημαντικότερου οδικού έργου που έχει γίνει ποτέ στο νησί.

Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας – πάνω απ’ όλα – ένα υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Άλλωστε, έως ότου ολοκληρωθεί ο νέος οδικός άξονας εφαρμόζοντας παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο δίκτυο, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία από τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, όπου τα αποτελέσματα ήταν απολύτως μετρήσιμα και θετικά.

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό. Ενισχύει την κοινωνική και χωρική συνοχή της Κρήτης, διευκολύνει τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, στηρίζει τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα και τη γεωργική παραγωγή και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.

Η πραγματοποίηση αυτού του σύγχρονου οδικού άξονα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης, της επίμονης και συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2019 από τις διαδοχικές Κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το έργο τέθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα, εξασφαλίστηκαν κρίσιμες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ξεπεράστηκαν σύνθετες τεχνικές και διοικητικές δυσκολίες και φτάσαμε, έτσι, σήμερα, στο σημείο να υπάρχουν ήδη εργοτάξια. Τόσο στις παρακάμψεις που επισκεφθήκαμε, όσο και στα δύο τμήματα που κατασκευάζονται: στο δημόσιο έργο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Σήμερα, με την υπογραφή του πρακτικού ενεργοποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου που δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά κυρίως το μέλλον της Κρήτης. Ένα έργο που ισχυροποιεί τον χάρτη των οδικών υποδομών όλης της Ελλάδας και για το οποίο, η δική μας γενιά θα μπορεί να πει με σιγουριά ότι άφησε ως ουσιαστική παρακαταθήκη στις επόμενες».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Σήμερα ολοκληρώνονται όλες οι τυπικές διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου από τον Παραχωρησιούχο. Τώρα πλέον, το έργο μπορεί να αναπτύξει τη δυναμική του, η οποία σίγουρα, θα αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στο νησί, αλλά και φυσικά, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες της. Μαζί με τον Παραχωρησιούχο τρέχουμε κι εμείς όσο μπορούμε για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα μία μέρα αρχύτερα».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό τμήμα του ΒΟΑΚ. Ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που περιλαμβάνει (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης ) 24 νέους σύγχρονους κόμβους, 23 σήραγγες, 85 γέφυρες, καθώς και 99 κάτω και άνω διαβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων και η εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικά τεχνικά έργα, όπως 19 κατασκευές τύπου “cut & cover”, Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων, Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης και Σταθμοί Εξυπηρέτησης Επιβατών.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ΒΟΑΚ δεν ξεκινά σήμερα από το μηδέν. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε άλλα τμήματα του άξονα, τόσο στο δημόσιο έργο Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όσο και στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ, με το σύνολο των τμημάτων να ανέρχεται σε 225 χιλιόμετρα.

Με τη σημερινή υπογραφή, κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για να αποκτήσει η Κρήτη τον πρώτο της σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενεών της πατρίδας μας».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Η σημερινή μέρα είναι πραγματικά σημαντική. Είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί μετά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, διαπιστώνουμε πως αυτό το μεγάλο έργο προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό που εκπονήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παρακάμψεις των πόλεων, και είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι γίνονται αποδεκτά τα περισσότερα αιτήματα των Δήμων Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Από την πλευρά μας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γεφυρώνουμε διαφορετικές απόψεις και να επιλύουμε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.

Οφείλουμε να αναφερθούμε και στο έργο της οδικής ασφάλειας που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025. Παρά τις αρχικές σημαντικές διαφωνίες, εμείς το στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και σήμερα βλέπουμε τη μεγάλη συμβολή του στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Παράλληλα, με ικανοποίηση βλέπουμε ότι και το τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, ο Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. Εξακολουθούμε να διεκδικούμε την επέκταση του έργου έως τη Σητεία, καθώς και τη σύνδεση του αεροδρομίου των Χανίων με τον ΒΟΑΚ, ένα έργο πνοής που θα ολοκληρωθεί με τις κάθετες συνδέσεις.

Εύχομαι να είμαστε καλά και να το δούμε ολοκληρωμένο, προσφέροντας στην κοινωνία, την οικονομία και τον ποιοτικό τουρισμό της Κρήτης. Πάνω από όλα, όμως, το έργο αυτό αφορά την ασφάλεια όλων μας: των κατοίκων, των επισκεπτών και των τουριστών».

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Χανίων Νίκος Καλογερής είπε: «Πρόκειται για ένα έργο το οποίο περιμένει όλη η Κρήτη εδώ και πολλές δεκαετίες. Ήρθε επιτέλους ο καιρός να ωριμάσει στη συνείδηση των κυβερνώντων όλα αυτά τα χρόνια, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον τη σύμβαση στα χέρια μας. Εννοείται πως θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις: η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι και η τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι η τελευταία περιοχή στην Ελλάδα που στερείται μιας τέτοιας υποδομής, η οποία να ανταποκρίνεται στη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει το νησί μας τα τελευταία χρόνια.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που αυτό το εμβληματικό έργο εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης».

Εκ μέρους του παραχωρησιούχου ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Μάνος Μουστάκας, σημείωσε: «Σήμερα υπογράφουμε την έναρξη της υλοποίησης του πιο δύσκολου και απαιτητικού έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά – Κίσσαμος. Πρόκειται για μια σύμβαση παραχώρησης που αντιστοιχεί σε επένδυση άνω του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την Κρήτη, τόσο ως προς την αναβάθμιση των υποδομών της όσο και ως προς την οδική ασφάλεια και την άνεση των χρηστών του δικτύου. Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που βρισκόμαστε στο τιμόνι ενός τόσο σύνθετου έργου. H Κρήτη αποκτά έναν σύγχρονο, ασφαλή και αξιόπιστο οδικό άξονα, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τα Χανιά έως τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χλμ., με παράπλευρο οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, ΚΕΣ, ΚΛΣ και ΣΕΑ.

Στο έργο εντάσσεται και το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά (30 χλμ.), καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων, κατόπιν άσκησης δικαιώματος προαίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο).

Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει διάρκεια 35 έτη, εκ των οποίων:

· 5 έτη περίοδος μελέτης και κατασκευής

· 30 έτη περίοδος λειτουργίας

Έχουν ήδη εκκινήσει Πρόδρομες Εργασίες (έρευνες, μελέτες) στις Παρακάμψεις των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή κατασκευής της σήραγγας Σ1 στο τμήμα Σούδα-Βρύσες του Β.Ο.Α.Κ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 υποβλήθηκε Πρόταση Τροποποίησης με Πρωτοβουλία του Δημοσίου που αφορά στη μελέτη και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στα δίιχνα τμήματα του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τα Λινοπεράματα Ηρακλείου, με προτεραιοποίηση της τμηματικής εφαρμογής τους αναλόγως των θανατηφόρων ατυχημάτων.