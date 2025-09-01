Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Χανιά, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, με θύμα μια νεαρή κοπέλα 23 χρονών και θύτη έναν 21χρονο, ο οποίος και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Όπως κατήγγειλε η 23χρονη, ο σύντροφός της τήν τράβηξε από τα μαλλιά, την έβγαλε από το σπίτι και την πήγε σε διπλανό χωράφι και της χτυπούσε το πρόσωπο αφού την είχε ρίξει κάτω, προκαλώντας της βλάβες από τα χτυπήματα. Στη συνέχεια τής αφαίρεσε ό,τι κρατούσε, κάρτες, κινητό τηλέφωνο κοκ, έφυγε και επέστρεψε με το αυτοκίνητό του επιχειρώντας να την χτυπήσει με αυτό.

Το σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία το πρωί της Κυριακής η 23χρονη, με τον δράστη να συλλαμβάνεται από τις αρχές και να εντοπίζονται πάνω του τα κλοπιμαία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ αναμένεται να κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία κι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναφέρουν τα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ