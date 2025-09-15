Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωσξ: «συνελήφθη χθες, 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για δέκα πυρκαγιές, εκ των οποίων οι πέντε σε κάδους απορριμμάτων και οι πέντε σε ξηρά χόρτα και καλάμια, στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του δήμου Χανίων, στις 14/09/2025. Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής»