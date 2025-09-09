Στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκαν στον ανακριτή τα δύο αδέρφια, ηλικίας 57 και 47 ετών, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπορία επιρροής με ρόλο μεσαζόντων, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά την άφιξή τους στην Εισαγγελία Χανίων, σημειώθηκε ένταση έξω από το δικαστικό μέγαρο, με συγγενείς τους να φωνάζουν συνθήματα.