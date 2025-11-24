Σας ενημερώνουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων στον 4ο όροφο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου χώρου: «ΔΩΜΑΤΙΟ ΟΛΙΓΟΩΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» που έχει δημιουργηθεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και βρίσκεται εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων. Παρακαλείσθε για τη δημοσιογραφική κάλυψη.

Στόχος είναι η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των παιδιών στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες έως την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετιζόμενων με την Ενδοοικογενειακή Βία και λοιπών εγκλημάτων.