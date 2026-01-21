Την ενοχή του 45χρονου οδηγού της Porsche, που στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή τον Ιανουάριο του 2025 αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων κατά τη σημερινή του ακροαματική διαδικασία. Η έδρα, επέβαλλε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών στον οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και υπό την επίδραση ψυχοτροπικών ουσιών, καθώς και για στέρηση της ικανότητα οδήγησης κατά το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ.

Μάλιστα παρά τις παραινέσεις των συνηγόρων υπεράσπισης δεν του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ η έφεση δεν μπορεί να έχει ανασταλτική δράση στην εκδίκαση της υπόθεσης σε επόμενο βαθμό. Η Εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε συνολικές ποινές που ξεπερνούσαν τα 30 έτη κάθειρξης, τα οποία κατά συγχώνευση έφτασαν στα 18 έτη, ενώ του στερούνται και τα διοικητικά έγγραφα. Τον περιέγραψε μάλιστα ως ένα άνθρωπο που επεδίωκε να κάνει ότι θέλει, χωρίς να υπολογίζει κανέναν. Τον χαρακτήρισε αμετανόητο, αφού -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- και στη διάρκεια της απολογίας του προέταξε τον εαυτό του δηλώνοντας πρώτα ότι καταστράφηκε η δική του ζωή και μετά της οικογένειας του θύματος, ενώ δεν επέδειξε με κανένα έμπρακτο τρόπο τη μεταμέλειά του στην οικογένεια του αδικοχαμένου Παναγιώτη.

Ο δράστης οδηγούσε μεθυσμένος και υπό την επήρεια αλκοόλ και επέδειξε τη μοιραία νύχτα επιθετική συμπεριφορά σε βάρος πολίτη, χωρίς λόγο. Αγνόησε τον φίλο του που είχε πάρει τα κλειδιά και του τα πήρε και στη συνέχεια προσπέρασε το αυτοκίνητο της φίλης του παράνομα για να φτάσει στη στιγμή του μοιραίου τροχαίου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας “ο κατηγορούμενος με πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, κατέστησε το όχημά του φονικό όπλο, έβαλε σε κίνδυνο αόριστο αριθμό περιουσιών και δυστυχώς πραγματοποίησε τον κίνδυνο της θανάτωσης ενός ανθρώπου. Με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα προκάλεσε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου.”

Πηγή: ΕΡΤ