Στην ενότητα του νησιού, την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και τη διαρκή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την κεντρική εξουσία, εστίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Τηρώντας τη δέσμευση που είχε δώσει το 2011, ο Σταύρος Αρναουτάκης βρέθηκε για 15η συνεχή χρονιά στα Χανιά, τονίζοντας πως η παρουσία του συμβολίζει την ενότητα της Κρήτης. Όπως υπογράμμισε, η αιρετή Περιφέρεια υπηρετεί αυτή την ενότητα από την πρώτη στιγμή, συνεργαζόμενη αρμονικά με την εκάστοτε κυβέρνηση, υπουργούς, βουλευτές και δημάρχους.

«Παρά τις δυσκολίες που πέρασε ο τόπος – από τα capital controls και την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση – η ενότητα αυτή επέτρεψε στην Περιφέρεια να σταθεί όρθια και να διεκδικήσει πόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Ο ΒΟΑΚ και τα έργα στα Χανιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στην πορεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, δηλώνοντας ότι το 2026 το έργο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο τμήμα από την Κίσσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας ότι ο άξονας πρέπει να έχει ενιαία αναπτυξιακή διάσταση και να εκτείνεται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, ζητώντας από την κυβέρνηση την ολοκλήρωση των μελετών και την προώθηση της παράκαμψης της Παχειάς Άμμου.

Εστιάζοντας στα Χανιά, ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε σε εμβληματικά έργα που υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν:

Παράκαμψη Τοπολίων: Ένα έργο ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε παρά την αρχική αμφισβήτηση και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στο νησί.

Δημοτική Αγορά Χανίων: Το έργο βαίνει προς ολοκλήρωση, έχοντας ξεκινήσει με χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ενταχθεί κατόπιν διεκδίκησης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ): Σε συνεργασία με τον Δήμο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ωρίμασαν μελέτες για έργα προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δημοσιευθούν οι νέες προσκλήσεις του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για τους δήμους, τονίζοντας ότι «τα χρήματα ανήκουν στους πολίτες και πρέπει να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο».

Συνεργασία και Αλληλεγγύη

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τα Χανιά και το Ρέθυμνο από το 2019, με το κόστος να υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Σημείωσε πως, αν και δόθηκαν κρατικές χρηματοδοτήσεις, υπήρξε αφαίρεση πόρων προς το γενικό ταμείο, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του για την πορεία των έργων τη νέα χρονιά, δεδομένου ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει αποδείξει ότι πρωτεύει στην αξιοποίηση πόρων.

Ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεργασία τους σε δύσκολες συνθήκες υπογραμμίζοντας τον διαγωνισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ για πολύπλευρο εξοπλισμό της αστυνομίας, καθώς και προγράμματα ενεργειακών κτιριακών αναβαθμίσεων. Ειδική μνεία έκανε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), αναφέροντας ότι απαιτούνται περίπου 800.000 ευρώ για την ολοκλήρωση έργων και υπογράμμισε το ρόλο της ΟΑΚ ενόψει της συμπλήρωσης 10 ετών από την Πανορθόδοξη Σύνοδο, το 2026.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Αρναουτάκης χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική μεταφορά για να περιγράψει τη συλλογική προσπάθεια: «Όλοι οι φορείς της Κρήτης αποτελούν τους κρίκους μιας αλυσίδας που συνεργάζονται αρμονικά για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί», κατέληξε, επισημαίνοντας την ανάγκη για πραγματική αποκέντρωση στα πρότυπα των ευρωπαϊκών περιφερειών.