Στο αεροδρόμιο Χανίων παραμένουν οι κτηνοτρόφοι,. O Κτηνοτροφικός Σύλλογος Χανίων αναφέρει: «ενημερώνουμε για ακόμη μια φορά πως δεν έχουμε αποχωρήσει. Παραμένουμε στο σημείο σταθερά και αποφασιστικά, έως ότου οριστεί το επίσημο ραντεβού στην Αθήνα, όπου θα απαιτήσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Θέλουμε να ακούσουμε επιτέλους ότι όλα βαδίζουν σωστά, ότι θα υπάρξουν δεσμεύσεις με υπογραφές και εγγυήσεις για όσα αφορούν τον κτηνοτροφικό κόσμο του νομού μας. Μόνο τότε θα επιστρέψουμε. Μέχρι να γίνει αυτό, θα είμαστε εδώ.

Καλούμε τον κόσμο να βρίσκεται στο πλευρό μας. Η μαζική παρουσία είναι απαραίτητη και ενισχύει τον αγώνα μας. Όλοι παρόντες. Κανείς απών».